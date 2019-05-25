Минобразования вновь поднимает тему учителей – выпускников непедагогических вузов

Министр образования Роберт Плага намерен выдвинуть на обсуждение проект закона о педагогических работниках. Согласно новелле, в старших классах и гимназиях могли бы временно преподавать также специалисты – выпускники непедагогических вузов, но только при условии, что в течение трех лет они бы получили необходимую степень на одном из педфаков.

По мнению Минобразования, новый закон мог бы вступить в силу с сентября текущего года. Его цель - решить проблему нехватки профессиональных педагогов. Профсоюзы и часть учителей с новеллой не согласны.

Закон, запрещающий работать в школах преподавателям без педагогического образования, был введен несколько лет назад. Школы из-за этого лишились ряда многолетних сотрудников.