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Минобразования о сроках проведения вступительных и выпускных экзаменов в 2020 г.

Эва Туречкова
23-03-2020
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Вступительные экзамены в гимназии и средние школы пройдут не ранее, чем через две недели после открытия образовательных учреждений в Чехии, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр образования Роберт Плага.

Выпускные экзамены состоятся через три недели после открытия школ. Если это произойдет позднее 1 июня, экзамены проводиться в этом учебном году уже не будут. Напомним, что все школы страны закрыты из-за эпидемии коронавируса. Если предложение одобрит правительство, парламент рассмотрит его во вторник в ускоренном режиме. По более ранним сообщениям министра здравоохранения Адама Войтеха, школы откроются не ранее конца мая или начала июня.

 
 
 
 
 
 
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