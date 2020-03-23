Минобразования о сроках проведения вступительных и выпускных экзаменов в 2020 г.

Вступительные экзамены в гимназии и средние школы пройдут не ранее, чем через две недели после открытия образовательных учреждений в Чехии, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр образования Роберт Плага.

Выпускные экзамены состоятся через три недели после открытия школ. Если это произойдет позднее 1 июня, экзамены проводиться в этом учебном году уже не будут. Напомним, что все школы страны закрыты из-за эпидемии коронавируса. Если предложение одобрит правительство, парламент рассмотрит его во вторник в ускоренном режиме. По более ранним сообщениям министра здравоохранения Адама Войтеха, школы откроются не ранее конца мая или начала июня.