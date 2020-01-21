Архив передач

Минобороны выделит на ремонт чешских военных захоронений за рубежом 5 млн крон

Эва Туречкова
21-01-2020
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Министерство обороны Чехии выделит из своего бюджета на реконструкцию военных захоронений за рубежом в 2020 г. пять миллионов крон. Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство.

В связи со спорами между Чехией и Россией относительно несвоевременного выполнения российской стороной работ по возобновлению монументов, а также имевших место случаев осквернения памятников чехословацким легионерам на территории России, в РФ средства направлены не будут.

Совместная чешско-российская межправительственная комиссия по военным захоронениям прекратила свою работу также в связи со спорами вокруг пражского памятника маршалу Ивану Коневу и намерениями пражского района Ржепорые создать памятное место павшим во время освобождения Праги бойцам РОА А. Власова.

Поступления в Украину сократятся с запланированных 2,4 миллиона до 1,1 млн крон, так как сроки реализации проектов по возобновлению захоронений также не соблюдаются.

Эва Туречкова
21-01-2020
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