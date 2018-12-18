Минобороны проинформировало правительство о крупнейшем госзаказе в истории страны

Эва Туречкова
18-12-2018
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Министр обороны Любомир Метнар проинформировал членов чешского правительства о готовящемся тендере на поставку 210 боевых машин пехоты. Общая стоимость крупнейшего в истории Чехии госзаказа превысит 50 миллиардов крон (2 млрд евро). Соответствующий договор будет подписан летом будущего года. В тендере примут участие четыре иностранные компании.

Метнар также сообщил об изменениях в заказе на 62 бронетранспортера Titus. Новым поставщиком станет компания Eldis Pardubice. Изначально в конкурсе победила Tatra Export. Компании, однако, не удалось получить необходимое удостоверение о благонадежности.

 
 
 
 
 
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