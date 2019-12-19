Минобороны подпишет меморандум об участии чешских фирм в производстве 12 военных вертолетов США

Mинистерство обороны в четверг, 19 декабря, подпишет меморандум с компанией Bell о включении чешских фирм в процесс производства 12 aмериканских военных вертолетов. Подписание документа должно гарантировать сотрудничество пяти чешских компаний с американским производителем вертолетов Bell.
Договор о приобретении Чехией 12 вертолетов данного производителя был подписан чешским министром обороны Любомиром Метнаром на прошлой неделе в Пентагоне. 8 многоцелевых UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper обойдутся чешской казне в примерно 14,7 млрд крон без учета НДС.
Составной частью контракта является участие чешской промышленности в обеспечении данной поставки Армии ЧР на уровне 30%.
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