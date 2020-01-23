Архив передач

Минобороны под пулями критики

Ирина Ручкина
23-01-2020
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Члены комитета обороны требуют от министра обороны (член правящего движения АNО) объяснений по закупке двух пассивных радаров модели Vera NG, которые были приобретены министерством за 1,5 миллиарда крон, что в три раза дороже, чем заплатила НАТО за аналогичную систему пять лет назад. 23 января Лубомир Метнар и его заместитель по вооружению Филипп Ржига отвечали на вопросы журналистов, отстаивая необходимость закупки радаров.

Впрочем, министр признал свою ошибку, сказав, что когда в феврале прошлого года министерство обороны представило правительству информацию о закупке систем, в документу указлывалось, что их стоимость составляет 780 миллионов крон. «Сумма была основана на маркетинговом опросе 2014 и 2015 годов и не соответствовала реальной цене на момент закупки», - признался Лубомир Метнар. Как сообщают некоторые СМИ, делом уже заинтересовался премьер-министр страны Андрей Бабиш.

 
 
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