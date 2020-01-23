Минобороны под пулями критики

Члены комитета обороны требуют от министра обороны (член правящего движения АNО) объяснений по закупке двух пассивных радаров модели Vera NG, которые были приобретены министерством за 1,5 миллиарда крон, что в три раза дороже, чем заплатила НАТО за аналогичную систему пять лет назад. 23 января Лубомир Метнар и его заместитель по вооружению Филипп Ржига отвечали на вопросы журналистов, отстаивая необходимость закупки радаров.

Впрочем, министр признал свою ошибку, сказав, что когда в феврале прошлого года министерство обороны представило правительству информацию о закупке систем, в документу указлывалось, что их стоимость составляет 780 миллионов крон. «Сумма была основана на маркетинговом опросе 2014 и 2015 годов и не соответствовала реальной цене на момент закупки», - признался Лубомир Метнар. Как сообщают некоторые СМИ, делом уже заинтересовался премьер-министр страны Андрей Бабиш.