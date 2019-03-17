Минобороны оплатит инструктаж граждан на случай войны и кризисных ситуаций

Антон Каймаков
17-03-2019
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200 миллионов (7,7 миллиона евро) крон ежегодно намерено вкладывать оборонное ведомство Чешской Республики в инструктажи и практическую подготовку гражданского населения на случай возникновения кризисных ситуаций или войны. Дотационная программа предназначена для различных клубов и объединений по интересам, занимающихся, например, парашютизмом, стрелковым спортом, обучением приемам оказания первой медицинской помощи, автомобилизмом и так далее.

Появится в Чехии также и регистрация граждан, добровольно подготавливающих себя к обороне государства.

 
 
 
 
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