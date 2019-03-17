Минобороны оплатит инструктаж граждан на случай войны и кризисных ситуаций

200 миллионов (7,7 миллиона евро) крон ежегодно намерено вкладывать оборонное ведомство Чешской Республики в инструктажи и практическую подготовку гражданского населения на случай возникновения кризисных ситуаций или войны. Дотационная программа предназначена для различных клубов и объединений по интересам, занимающихся, например, парашютизмом, стрелковым спортом, обучением приемам оказания первой медицинской помощи, автомобилизмом и так далее.

Появится в Чехии также и регистрация граждан, добровольно подготавливающих себя к обороне государства.