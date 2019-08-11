Минобороны объявит тендер на поставку самолета для авиапарка правительства

Министерство обороны ЧР сообщило о скором объявлении тендера на поставку самолета для перевозки чиновников всех рангов. Новый самолет должен вмещать от 14 до 19 человек и иметь минимум 6 спальных мест. Максимальный возраст самолета должен составлять не более 8 лет, гарантийный срок – не менее 2 лет. В документе, опубликованном в бюллетене государственных закупок, говорится, что стоимость машины составит примерно 578 млн крон без НДС (22,3 млн евро).

В настоящее время авиапарк правительства состоит из двух самолетов Airbus A-319, одного Bombardier Challenger 601 и двух Як-40 советской сборки.