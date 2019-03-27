Минобороны объявило тендер на закупку БМП на десятки миллиардов крон

Министерство обороны ЧР знакомит потенциальных поставщиков военной техники с условиями тендера на поставки БМП на общую сумму более 50 млрд крон (около двух миллиардов евро). Армия намерена приобрести 210 новых боевых машин пехоты в разных модификациях. По данным СМИ это станет крупнейшим заказом в истории Чешской Республики, контракт по которому планируется заключить уже в сентябре 2019 года.

Как сообщил министр обороны Любомир Метнар, при выборе победителя тендера будет учитываться предложенная цена, технические характеристики и объемы привлечения к выполнению заказа предприятий чешской оборонной промышленности. Министерство обороны пригласило на встречу по разъяснению условий тендера компании BAE Systems (Швеция), General Dynamics European Land Systems (GDELS) (Испания и Австрия), PSM и Rheinmetall Landsysteme (Германия).