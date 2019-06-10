Минобороны не обеспечило солдат обмундированием

Антон Каймаков
10-06-2019
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В период с 2015 по 2017 год Министерство обороны Чехии недостаточно хорошо планировало закупки обмундирования, белья, обуви и оснащения для военнослужащих. После завершения ревизии об этом заявило «Наивысшее контрольное управление». В течение упомянутого периода инвестиции в необходимое оснащение и обмундирование ведомством ежегодно сокращались на 1 миллиард крон (38,5 миллиона евро). Вдобавок, заявили в своем отчете ревизоры, применяемая в армии система контроля устарела и является неэффективной.

Минобороны Чехии сообщило о готовящейся корректировке инвестиционных планов и увеличении вложений в оснащение, чтобы ситуация не повторялась.

 
 
 
 
 
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