Минобороны не обеспечило солдат обмундированием

В период с 2015 по 2017 год Министерство обороны Чехии недостаточно хорошо планировало закупки обмундирования, белья, обуви и оснащения для военнослужащих. После завершения ревизии об этом заявило «Наивысшее контрольное управление». В течение упомянутого периода инвестиции в необходимое оснащение и обмундирование ведомством ежегодно сокращались на 1 миллиард крон (38,5 миллиона евро). Вдобавок, заявили в своем отчете ревизоры, применяемая в армии система контроля устарела и является неэффективной.

Минобороны Чехии сообщило о готовящейся корректировке инвестиционных планов и увеличении вложений в оснащение, чтобы ситуация не повторялась.