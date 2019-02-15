Минобороны наградило посмертно Зденьку Машинову знаком участника антикоммунистического сопротивления

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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Как сообщает сотрудник института изучения тоталитарных режимов, историк Петр Блажек, Министерство обороны Чешской Республики посмертно наградило знаком участника антикоммунистического сопротивления Зденьку Машинову, мать диссидентов, братьев Машиных.

В 1948-1953 годах Машина участвовала в борьбе с тоталитарным режимом, поддерживала контакты с иностранной разведкой демократических стран, участвовала в планировании эмиграции и организации шпионской сети в Чехословакии. В 1953 году она была арестована и осуждена к 25 годам тюремного заключения. Зденька Машинова скончалась в тюрьме в 1956 году, а в 1991 году была реабилитирована.

В 1998 году Зденька Машинова была посмертно удостоена ордена Т. Г. Масарика. Ранее Министерство обороны наградило ее сыновей, Цтирада и Йозефа, и их отца, подполковника Йозефа Машина, расстрелянного в 1942 году нацистами за участие в Сопротивлении.

 
 
 
 
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