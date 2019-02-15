Минобороны наградило посмертно Зденьку Машинову знаком участника антикоммунистического сопротивления

Как сообщает сотрудник института изучения тоталитарных режимов, историк Петр Блажек, Министерство обороны Чешской Республики посмертно наградило знаком участника антикоммунистического сопротивления Зденьку Машинову, мать диссидентов, братьев Машиных.

В 1948-1953 годах Машина участвовала в борьбе с тоталитарным режимом, поддерживала контакты с иностранной разведкой демократических стран, участвовала в планировании эмиграции и организации шпионской сети в Чехословакии. В 1953 году она была арестована и осуждена к 25 годам тюремного заключения. Зденька Машинова скончалась в тюрьме в 1956 году, а в 1991 году была реабилитирована.

В 1998 году Зденька Машинова была посмертно удостоена ордена Т. Г. Масарика. Ранее Министерство обороны наградило ее сыновей, Цтирада и Йозефа, и их отца, подполковника Йозефа Машина, расстрелянного в 1942 году нацистами за участие в Сопротивлении.