Минобороны, экономя средства, отложит покупку самолета и взвесит возможность сокращения набора военнослужащих

Бюджет Министерства обороны Чехии в связи с затратами на борьбу с коронавирусом в этом году будет сокращен на 2,9 млрд крон (116 млн евро). Согласно первоначальному плану, расходы министерства в 2020 году должны были составить 75,5 млрд крон около (3 млрд евро). По словам главы Минобороны Лубомира Метнара, со стороны возглавляемого им ведомства это является максимально возможной поддержкой государству.

Экономия средств, однако, не коснется ключевых проектов, связанных с вооружением. Oтложены будут, например, покупка небольшого самолета и платежи за испанские военно-транспортные самолеты CASA. Об этом информагентству ЧТК сообщил пресс-секретарь министерства Ян Пейшек.

Часть средств министерство намерено сэкономить за счет резерва на оплату незанятых мест, а в случае необходимости также снизить набор новых военнослужащих.