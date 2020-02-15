Минобороны ЧР готово к реализации дорогостоящих проектов

Замминистра обороны Бланка Цупакова сообщила в интервью агентству ЧТК, что в ближайшие годы ее ведомство реализует несколько дорогостоящих проектов и готово к освоению высокого бюджета.

Согласно договоренности с руководством НАТО, до 2024 г. Чешская Республика должна выделять на задачи обороны 2% своего ВВП. При этом внутри страны звучат голоса, ставящие под сомнение целесообразность подобных расходов на военные нужды.

В текущем году бюджет Минобороны Чехии составил 75,5 млрд крон (около 3 млрд евро). В своем программном заявлении правительство обещало к 2021 г. повысить расходы на оборону до 1,4% ВВП, что составит более 86 млрд крон (около 3,5 млрд евро). Для соблюдения обязательств перед Североатлантическим альянсом к 2024 г. на оборону ежегодно должно выделяться около 130 млрд крон (примерно 5,2 млрд евро).