Минобороны Чехии вновь не планирует выделять средства на реконструкцию чешских военных захоронений в России

Министерство обороны Чехии в 2020 году вновь не планирует выделять средства на ремонт чешских военных захоронений в России. Чешскому информагентству ЧТК об этом 9 ноября сообщил директор Департамента военных ветеранов Минобороны Чешской Республики Эдуард Стеглик.

В прошлом году правительство Чехии приняло решение не перечислять РФ деньги на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, так как, по словам Стеглика, «в некоторых регионах России мы сталкиваемся с отказом местных властей идти навстречу в обновлении военных захоронений наших павших солдат».

«Россияне подали жалобу на Минобороны Чехии из-за заявлений чешской стороны о расхищении средств на ремонт захоронений, однако она была отклонена», пояснил Стеглик.

Российская сторона, в свою очередь, критикует ситуацию вокруг памятнику маршалу И. Коневу в Праге.