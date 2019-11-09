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Минобороны Чехии вновь не планирует выделять средства на реконструкцию чешских военных захоронений в России

Лорета Вашкова
09-11-2019
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Министерство обороны Чехии в 2020 году вновь не планирует выделять средства на ремонт чешских военных захоронений в России. Чешскому информагентству ЧТК об этом 9 ноября сообщил директор Департамента военных ветеранов Минобороны Чешской Республики Эдуард Стеглик.

В прошлом году правительство Чехии приняло решение не перечислять РФ деньги на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, так как, по словам Стеглика, «в некоторых регионах России мы сталкиваемся с отказом местных властей идти навстречу в обновлении военных захоронений наших павших солдат».

«Россияне подали жалобу на Минобороны Чехии из-за заявлений чешской стороны о расхищении средств на ремонт захоронений, однако она была отклонена», пояснил Стеглик.

Российская сторона, в свою очередь, критикует ситуацию вокруг памятнику маршалу И. Коневу в Праге.

 
 
 
 
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