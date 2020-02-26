Минобороны Чехии: Вацлав Гавел является участником Третьего сопротивления

Министерство обороны приняло решение считать диссидента, первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела участником Третьего сопротивления (сопротивления коммунистическому режиму). Постановление о присвоении политику звания участника было подписано 24 февраля 2020 г.

Согласно документу, вплоть до ноября 1989 г. Вацлав Гавел «вел систематическую и длительную антикоммунистическую деятельность, состоявшую, прежде всего, в написании текстов, заявлений, петиций, требующих восстановления свободы и демократии в Чехословакии, публичной защите прав человека и гражданских свобод, учреждении и работе в гражданском движении «Хартия-77» и Комитете по защите несправедливо преследуемых».

Также в документе указано сотрудничество Гавела с политэмигрантами, оппозиционерами в других странах соцлагеря и участие в финансировании оппозиции и самиздата внутри страны.