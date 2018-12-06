Минобороны Чехии приобретет 71 грузовик Tatra

Тимур Кашапов
06-12-2018
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C 2019 по 2022 гг. Министерство обороны приобретет 71 грузовик производства компании Tatra Trucks марки T-815 и T-810. Оборонному ведомству они обойдутся в 467,5 млн крон (18 млн евро). Об этом сообщает информационное агентство ČTK со ссылкой на главу Минобороны Лубомира Метнара. В ближайшие годы Министерство обороны ЧР собирается приобрести еще 30 грузовиков Т-815.

Помимо этого, был заключен контракт с предприятием LOM Praha на подготовку пилотов и авиационного персонала до 2025 года. Его стоимость оценивается в 3,5 млрд крон (135 млн евро).

 
 
 
 
 
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