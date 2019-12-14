Архив передач

Минобороны Чехии приобретает новые самолеты CASA

Эва Туречкова
14-12-2019
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Минобороны Чехии приобретает два новых тактических транспортных самолета CASA C-295MW, сообщает пресс-отделение оборонного ведомства. Соответствующий договор будет подписан в понедельник. Предполагаемая стоимость контракта, включая запчасти и дополнительное и наземное техническое оборудование, превысит 2,3 млрд крон.

Самолеты CASA, которые уже находятся на вооружении чешской армии, будут модернизированы, чтобы отвечать требованиям проекта Single European Sky («Единое европейское небо»).

 
 
 
 
 
 
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