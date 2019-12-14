Минобороны Чехии приобретает новые самолеты CASA

Минобороны Чехии приобретает два новых тактических транспортных самолета CASA C-295MW, сообщает пресс-отделение оборонного ведомства. Соответствующий договор будет подписан в понедельник. Предполагаемая стоимость контракта, включая запчасти и дополнительное и наземное техническое оборудование, превысит 2,3 млрд крон.

Самолеты CASA, которые уже находятся на вооружении чешской армии, будут модернизированы, чтобы отвечать требованиям проекта Single European Sky («Единое европейское небо»).