Mинобороны Чехии приказaлo своим сотрудникам удалить AirWatch со служебного мобильного устройства Huawei

Лорета Вашкова
09-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство обороны Чехии отдало приказ своим сотрудникам удалить со служебного мобильного устройства Huawei приложение AirWatch, защищающее конфиденциальные данные в корпоративном контейнере. Информацию порталу «Чешского радио» iRozhlas.cz подтвердил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек.

Это первые меры предосторожности, предпринятые ведомством в реакции на предупреждение Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB). NÚKIB сообщило о рисках использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE в декабре 2018 года, отметив, что оно представляет угрозу национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.

Huawei обвинение отрицает и взвешивает возможность международного арбитражного разбирательства, против заключения протестовало также Посольтво Китая в Праге. Предупреждение со стороны NÚKIB подверг критике и чешский президент Милош Земан.

Лорета Вашкова
09-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 