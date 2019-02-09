Mинобороны Чехии приказaлo своим сотрудникам удалить AirWatch со служебного мобильного устройства Huawei

Mинистерство обороны Чехии отдало приказ своим сотрудникам удалить со служебного мобильного устройства Huawei приложение AirWatch, защищающее конфиденциальные данные в корпоративном контейнере. Информацию порталу «Чешского радио» iRozhlas.cz подтвердил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек.

Это первые меры предосторожности, предпринятые ведомством в реакции на предупреждение Национального управления кибернетики и информационной безопасности (NÚKIB). NÚKIB сообщило о рисках использования аппаратного и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE в декабре 2018 года, отметив, что оно представляет угрозу национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.

Huawei обвинение отрицает и взвешивает возможность международного арбитражного разбирательства, против заключения протестовало также Посольтво Китая в Праге. Предупреждение со стороны NÚKIB подверг критике и чешский президент Милош Земан.