Минобороны Чехии подписало контракт на поставку двух транспортных самолетов CASA

16 декабря представители Министерства обороны Чешской Республики подписали договор на поставку двух новых тактических транспортных самолетов CASA C-295MW. Одновременно было заключено соглашение на модернизацию четырех уже имеющихся у армии самолетов. За новые CASA Министерство обороны заплатит 1,94 млн крон без учета НДС, что ниже ожидаемой стоимости. Модернизация будут стоить 360 крон без НДС.

Договор был подписан заместителем министра обороны Чехии Филипом Ржигой и испанским авиастроительной компанией Airbus Defence and Space. Турбовинтовой транспортный самолет производится испанской фирмой EADS-CASA.