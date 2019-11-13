Архив передач

Mинобороны Чехии окончательно одобрило покупку геликоптеров производства США

Лорета Вашкова
13-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Mинистерство обороны Чехии окончательно одобрило приобретение у США 12 вертолетов на общую сумму 14,6 млрд крон (без учета НДС) и планирует подписать договор до конца 2019 года. Ведомство информировало о своих планах правительство, сообщил после заседания Кабмина министр обороны Любомир Метнар.

Вертолеты должны быть поставлены Чешской армии в 2023 году. Meтнар подчеркнул, что заказ на поставку оформлен на уровне правительств, что является самым безопасным и прозрачным способом покупки, благодаря чему геликоптеры системы H1, а именно 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четыре боевых AH-1Z Viper, чешская сторона приобретет по той же цене, которую заплатила бы и армия США.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 