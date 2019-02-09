Минобороны: Чешская армия отзовет своих военных из Афганистана, если страну покинут войска США

Лорета Вашкова
09-02-2019
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Чешская армия отзовет своих военнослужащих из Афганистана в том случае, если страну также покинет военный контингент США. В интервью газете Právo об этом сообщил министр обороны Чешской Республики Любомир Метнар. Чехия, отметил глава Минобороны, "соответствующим образом отреагирует на сокращение количества американских солдат или вывод американских войск из этого государства в Центральной Азии".

Чешские военные выполняют возложенные на них задачи в рамках миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По словам пресс-секретаря Минобороны Яна Пейшека, предоставившего интервью «Чешскому радио», ситуация в Афганистане станет предметом обсуждения в ходе встречи министров обороны стран-членов альянса, которая состоится в Брюсселе на следующей неделе.

 
 
 
 
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