Минкульт возглавит Любомир Заоралек

Главой Минкульта станет бывший глава МИД Чехии Любомир Заоралек. Социал-демократическая партия в среду предложила его кандидатуру премьеру Андрею Бабишу. С номинацией Заоралека готов согласиться и президент Милош Земан, сообщает Чешское телевидение.
Социал-демократической партии пришлось заняться поиском нового кандидата в министры после того, как Михал Шмарда не выдержал политического давления и решил отказаться от своей номинации.
Как известно, кандидатуру Шмарды не принял президент Милош Земан, а позднее социал-демократического номинанта лишил поддержки также премьер Андрей Бабиш.
Горные куранты чешской Шумавы
Россияне на Параде гордости в Праге: боязнь и отдушина
Мэр Праги вновь отказался вернуть мемориальную доску маршалу Коневу на здание ратуши
Тевтонский орден продолжает добиваться права на владение замком Боузов
В Праге состоялся гей-парад, собравший десятки тысяч человек