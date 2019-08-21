Минкульт возглавит Любомир Заоралек

Эва Туречкова
21-08-2019 oбновлено
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Главой Минкульта станет бывший глава МИД Чехии Любомир Заоралек. Социал-демократическая партия в среду предложила его кандидатуру премьеру Андрею Бабишу. С номинацией Заоралека готов согласиться и президент Милош Земан, сообщает Чешское телевидение.

Социал-демократической партии пришлось заняться поиском нового кандидата в министры после того, как Михал Шмарда не выдержал политического давления и решил отказаться от своей номинации.

Как известно, кандидатуру Шмарды не принял президент Милош Земан, а позднее социал-демократического номинанта лишил поддержки также премьер Андрей Бабиш.

 
 
 
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