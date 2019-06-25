Минкульт и Национальная библиотека вновь занялись проектом пражского «осьминога»

Представители Национальной библиотеки и Министерства культуры заявили о подписи меморандума с Элишкой Каплицки Фухсовой, унаследовавшей от своего усопшего супруга, архитектора Яна Каплицкого, авторские права на проект новой Национальной библиотеки.

Футуристический проект, называемый в народе «блоб» или «осьминог», созданный Каплицким больше десяти лет назад, вызвал в свое время бурю эмоций. Конкурентам по конкурсу на библиотеку не нравилось то, что проект-победитель не соответствует изначальным требованиям, а именно – условию, что архив библиотеки должен находиться над землей. Управление библиотеки, однако, оппонировало, что Каплицки предложил более прогрессивное решение.

Против проекта высказался и ряд политиков, по мнению которых внешний вид «блоба» не соответствует застройке в центре города. Библиотека должна была стоять на пражском Летенском поле. Представители Минкульта заявили, что попробуют вместе с мэрией г. Праги найти другой достойный участок для строительства Национальной библиотеки.