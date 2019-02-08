Министры отказались от повышения статуса чешского языка до уровня государственного

Кабинет министров Чехии в пятницу отказался поддержать предложение, поступившее от Коммунистической партии Чехии и Моравии, о предоставлении чешскому языку статуса государственного.
По мнению членов правительства, чешский является официальным языком Чехии и Евросоюза, и в дополнительной защите не нуждается. Соответствующую норму обсудят также депутаты Парламента ЧР.
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