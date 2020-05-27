Министры обсуждали смягчение режима на чешско-польской границе

Министр иностранных дел Чехии Toмаш Петршичек сообщил польскому коллеге Яцеку Чапутовичу, что Чехия готова открыть границы государствам с эпидемиологической ситуаций, аналогичной чешской, уже в середине июня. Одновременно глава МИД попросил взвесить возможность открытия новых пунктов пропуска на польской границе, прежде всего в Либерецком и Краловоградецком краях.

Глава польской дипломатии, в свою очередь, обратился с просьбой, чтобы Чехия разрешила транзит польским работникам, которые направляются через ее территорию в другие страны. Петршичек обсудит вопрос на заседании Кабмина. Об этом главы внешнеполитических ведомств сообщили на пресс-конференции по итогам встречи в среду, 27 мая.

"Открытие новых пограничных пунктов очень актуально для выхода из кризиса, рестарта экономики и поддержки туризма. Многие компании в нашем регионе трудоустраивают польских трансграничных работников, а для них крайне важно вовремя добраться на работу", - отреагировал на встречу глав МИД гетман Краловоградецкого края Иржи Штепан.

«В последние дни Польша разрешила транзит граждан ЕС, которые пересекают нашу территорию с целью вернуться на свою работу в Литве или Германии. Я попросил господина министра Петршичека рассмотреть возможность идентичного решения в отношении польских гастарбайтеров», — отметил Чапутович.