Министры Чешской Республики и Германии вновь перерезали колючую проволоку «железного занавеса»

В понедельник, 23 декабря, в честь тридцатилетия падения «железного занавеса» у колючей проволоки, разделявшей Чехию и Германию, встретилися министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек (ČSSD) с министром финансов и внутренних дел Баварии Альбертом Фюракером. В присутствии именитых гостей, политиков и журналистов министры символически перерезали колючую проволоку, повторив историческое событие тридцатилетней давности.
Как заявил гетман Пльзеньского региона Йозеф Бернард, который был инициатором встречи, в течение ХХ века у обоих государств не было возможности на протяжении столь долгого времени жить в мире и дружбе.
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