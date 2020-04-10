Министра культуры призывают уйти в отставку

Владельцы и директора частных пражских театров призвали министра культуры Лубомира Заоралека уйти в отставку. Их требование вызвано тем, что частный театральный сектор не получит ничего из суммы в 1,07 миллиардов крон, выделенной правительством для поддержки учреждений культуры в период коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила радиостанция Frekvence 1.

Открытое письмо было написано продюсером и владельцем пражского театра Broadway Олдржихом Лихтенбергом, впоследствии к нему присоединились представители других пражских частных театров. Министр Заоралек отверг критику и заявил, что правительство в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос поддержки предпринимателей в сфере культуры.