Архив передач

Министра культуры призывают уйти в отставку

Ирина Ручкина
10-04-2020
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Владельцы и директора частных пражских театров призвали министра культуры Лубомира Заоралека уйти в отставку. Их требование вызвано тем, что частный театральный сектор не получит ничего из суммы в 1,07 миллиардов крон, выделенной правительством для поддержки учреждений культуры в период коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила радиостанция Frekvence 1.

Открытое письмо было написано продюсером и владельцем пражского театра Broadway Олдржихом Лихтенбергом, впоследствии к нему присоединились представители других пражских частных театров. Министр Заоралек отверг критику и заявил, что правительство в ближайшее время более детально рассмотрит вопрос поддержки предпринимателей в сфере культуры.

 
 
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