Mинистр здравоохранения заявил о повышении зарплат медработникам на 2% ниже обещанного уровня

Лорета Вашкова
12-08-2019
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Mинистр здравоохранения ЧР Aдам Войтех анносировал, что в следующем году планирует надбавку сотрудникам государственных больниц в размере не более 3%. Выделение большей суммы глава ведомства считает необоснованным, так как, по его мнению, зарплаты врачей и медсестер в минувшие годы существенно повысились, и в настоящее время первоочередной задачей являются скорее инвестиции в оборудование больничных учреждений. Об этом сообщило «Чешское телевидение».

Министр, таким образом, изменил первоначальный свой план, так как еще в апреле озвучил намерение повысить зарплаты медработников на 5%.

Планируемое снижение уровня надбавки критикует Чешская социал-демократическая партия, входящая в правящую коалицию, и профсоюзные организации. Они считают, что необходимо повысить зарплаты как минимум на 10%. В обратном случае, предупреждают профсоюзы, будут организованы протестные акции.

 
 
 
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