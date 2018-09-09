Министр здравоохранения против общего повышения зарплат

Министр здравоохранения Адам Войтех не согласен с решением массово повысить зарплаты всех медицинских сотрудников 10% со следующего года. Заявление профсоюзов в том, что в случае, если зарплаты не будут повышены, медработники могут объявить забастовку, он назвал неуместным.

Об этом министр Войтех заявил в воскресенье 9 сентября в телепрограмме Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравеца». Однако он добавил, что готов вести переговоры на эту тему с представителями профсоюзов и отдельных больниц.