Министр здравоохранения против общего повышения зарплат

Ирина Ручкина
09-09-2018
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Министр здравоохранения Адам Войтех не согласен с решением массово повысить зарплаты всех медицинских сотрудников 10% со следующего года. Заявление профсоюзов в том, что в случае, если зарплаты не будут повышены, медработники могут объявить забастовку, он назвал неуместным.

Об этом министр Войтех заявил в воскресенье 9 сентября в телепрограмме Чешского телевидения «Вопросы Вацлава Моравеца». Однако он добавил, что готов вести переговоры на эту тему с представителями профсоюзов и отдельных больниц.

 
 
 
 
 
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