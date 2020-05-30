Министр здравоохранения обещает помощь чешским санаториям

Санатории в курортных городах Чехии, согласно обещаниям министра здравоохранения страны Адама Войтеха, могли бы получить помощь, которая позволит преодолеть последствия эпидемии коронавируса. Из-за нараставшей волны заражений санатории были вынуждены прекратить свою работу, что лишила их доходов. Простой затронул март и апрель, часть ограничений, затрагивающих работу санаторно-курортного сектора оставались в действии также и в мае. Закрытие границ полностью лишило здравницы иностранных гостей.
Глава Минздрава во время открытия курортного сезона в городе Яхимов, обещал добиваться увеличения оплаты за обслуживание пациентов, перечисляемую санаториям медицинскими страховыми компаниями.
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