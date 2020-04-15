Министр здравоохранения ЧР: В Чехии коронавирус под контролем

Чешской Республике удалось справиться с распространением Сovid-19, предотвращая неконтролируемое распространение коронавируса, и, что крайне важно, государство смогло наладить работу системы здравоохранения, которая без проблем осуществляет уход за инфицированными пациентами, включая тяжелые случаи. Об этом в среду, 15 апреля, заявил министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех.

Министр также отметил, что, благодаря столь положительной динамике, государство может постепенно ослабить общие меры предосторожности, связанные с Чрезвычайным положением, введенным в стране в середине марта. В свою очередь медицинские учреждения смогут начать работать в более привычном режиме и принимать других пациентов.