Архив передач

Министр здравоохранения ЧР: В Чехии коронавирус под контролем

Ирина Ручкина
15-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешской Республике удалось справиться с распространением Сovid-19, предотвращая неконтролируемое распространение коронавируса, и, что крайне важно, государство смогло наладить работу системы здравоохранения, которая без проблем осуществляет уход за инфицированными пациентами, включая тяжелые случаи. Об этом в среду, 15 апреля, заявил министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех.

Министр также отметил, что, благодаря столь положительной динамике, государство может постепенно ослабить общие меры предосторожности, связанные с Чрезвычайным положением, введенным в стране в середине марта. В свою очередь медицинские учреждения смогут начать работать в более привычном режиме и принимать других пациентов.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 