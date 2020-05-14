Министр здравоохранения ЧР: Цена теста на коронавирус не превысит 1 674 крон

С пятницы, 15 мая, министерство здравоохранения Чешской Республики начнет регулировать максимальную цену теста на коронавирус Covid-19 за наличную оплату. Как заявил в интервью Чешскому информационному агентству министр здравоохранения Адам Войтех, максимальная цена теста составит 1674 крон (около 64 евро). В настоящее время его стоимость отличается в различных лабораториях и варьируется от 1800 до 3000 крон. По мнению представителей минздрава эта цена неоправданно велика особенно для людей, кому нужно регулярно делать тесты потому, что они ездят на работу за границу.

Министр Адам Войтех отметил, что все больше людей делают тесты не по показанию санэпидемстанции (в этом случае он оплачивается из медицинского страхования), а за наличную плату в личных целях, поэтому министерство сделает все возможное, чтобы цена была приемлемой.