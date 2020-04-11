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Министр здравоохранения Чехии: В ближайшие недели и месяцы открытие границ страны не планируется

Ирина Ручкина
11-04-2020
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В субботу, 11 апреля, в ходе интервью Чешскому телевидению министр здравоохранения Адам Войтех заявил, что границы в ближайшее время границы останутся закрытыми, добавив, что их открытие не планируется ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы. Как отметил министр, сначала будут сняты другие ограничения.

В связи с введением в Чешской Республике чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса Covid-19, Чехия закрыла свои границы с соседними государствами в середине марта. Как отметил министр Войтех, он «не считает, что вопрос открытия границ не стоит на повестке дня».

 
 
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