Министр здравоохранения Чехии сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

В Чехии был зафиксирован четвертый случай заражения коронавирусом. В понедельник, 2 марта, в Больницу им. Масарика в Усти над Лабем была госпитализирована 53-летняя женщина, у которой подтвердился диагноз COVID-2019. По данным информагентства ČTK, накануне она вернулась с отдыха из Италии. Предположительно она проживала в той же самой гостинице, что и госпитализированный днем ранее мужчина из Дечина.

Кроме того, наличие коронавируса было подтверждено у гражданки Эквадора, которая находилась в Чехии с американкой, у которой ранее был выявлено заражение COVID-2019. По данным ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы уже в 70 странах помимо Китая, с которого началась вспышка эпидемии.