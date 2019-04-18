Министр юстиции Чешской Республики подал в отставку

Министр юстиции Чехии Ян Кнежинек объявил о том, что 30 апреля покинет свой пост. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Минюста, Кнежинек заявил, что долго обдумывал это решение и первоначально склонялся к тому, чтобы подать в отставку летом, но решил сделать это сейчас, так как «больше не хотел иметь дело со спекуляциями средств массовой информации о своем уходе с поста главы ведомства».

Министр написал, что всегда был профессиональным государственным служащим и никогда не имел амбиций строить политическую карьеру. Ян Кнежинек объявил о своем решении в устной форме премьер-министру Андрею Бабишу еще 15 апреля. «Я считаю логичным уйти в то же время, когда происходят перестановки в правительстве», - добавил он. По информации «Чешского Телевидения», вакантный пост займет Марие Бенешова. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек.

Кнежинек занимал должность министра юстиции десять месяцев. 30 апреля свои полномочия сложат также министр транспорта Дан Тек и министр промышленности и торговли Марта Новакова.