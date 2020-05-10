Министр внутренних дел ЧР: Необходимо инвестировать в экономику страны

Грамотное субсидирование экономики и сохранение рабочих мест являются приоритетными задачами в политике министерства внутренних дел и всего правительства ЧР. Об этом в воскресенье, 10 апреля, в интервью каналу CNN Prima News заявил вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек, добавив что государство также должно мотивировать людей тратить деньги. Однако глава оппозиционной партии Пиратов Иван Бартош отметил, у людей нет денег из-за слабой государственной поддержки. По словам Ивана Бартоша, правительство практически не занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, а также теми, кто работает по договору подряда или договору оказания услуг.

В ответ на критику Ян Гамачек заявил, что правительство делает все возможное для поддержки всех сфер бизнеса, однако для выплат необходимо создать специальный контрольный орган. Кроме того, министр внутренних дел отметил, что невозможно компенсировать потери всем, кто как-то пострадал от последствий ЧП, по его словам, это бы привело к банкротству государства.