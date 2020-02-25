Министр труда Я. Малачова не считает расследование, которое полиция проводит в ее ведомстве, причиной для ухода в отставку

Министр труда и социальных вопросов Яна Малачова не считает, что следственные действия, которые полиция проводила в офисах ведомства 24 февраля, могут служить причиной для ее ухода в отставку. Против двух чиновников министерства выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при размещении государственного заказа. По данным СМИ, одним из обвиняемых, которым может грозить до 12 лет лишения свободы, является замминистра по экономике и информационным технологиям Ян Балач.

Ян Гамачек, председатель социал-демократической партии, членом которой является Яна Малачова, также не считает, что глава ведомства должна подавать в отставку, и напоминает, что по делу она проходит лишь в качестве свидетеля. Министр надеется лично обсудить ситуацию с главой кабинета Андреем Бабишем. Председатель правительства сообщил, что пока не располагает полной информацией о расследовании, однако тот факт, что полиция задержала одного из заместителей министра, расценивает как серьезную проблему.