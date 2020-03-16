Министр труда сообщает о получении 5644 электронных больничных по карантину

Как сообщила в своем микроблоге Twitter министр труда и социальных вопросов Яна Малачова, к 16 марта в связи с карантином было получено 5644 электронных больничных листа.

Начиная с 7 марта все жители Чехии, вернувшиеся из поездки в Италию, должны пройти 14-дневный карантин. С 13 марта это требование распространилось на всех, кто прибыл из 15 стран, считающихся зоной повышенного эпидемиологического риска. Это Китай, Южная Корея, Иран, а также европейские государства, помимо Италии, это также Испания, Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания, Франция и Швейцария. Правило касается граждан Чехии и иностранцев, проживающих в стране с видом на жительство, превышающим 90 дней.

Наемные работники, находящиеся на карантине, имеют право на компенсацию заработной платы. В течение первых двух недель работодатель должен выплачивать им 60% зарплаты. Право на это имеют, в том числе, и те, кто работает на основании временного договора. Если карантин продолжается свыше двух недель, компенсация выплачивается на основании медицинской страховки.