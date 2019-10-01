Министр труда: Налоговая льгота на неработающего супруга должна действовать лишь в случае ухода за членами семьи

Министр труда Яна Малачова предлагает внести изменения в законодательство и предоставлять налоговую льготу, которая действует в случае, если один из супругов не работает, только тогда, если неработающий человек ухаживает за кем-то из членов семьи – детьми, пожилыми или больными родственниками. По мнению главы Минтруда, это изменение закона позволит ее ведомству накапливать ежегодно до двух миллиардов крон, которые могут быть перенаправлены на дотации людям, которые не получают причитающиеся им алименты.

В настоящее время налоговые льготы распространяются на семьи, где один из супругов не имеет собственного источника дохода, превышающего 68 000 крон в год. В 2018 г. такая налоговая скидка составили 24 840 крон (около 1000 евро). По данным Яны Малачовой, изменение закона лишило бы налоговой льготы 76 000 человек, которые «не работают, потому что могут себе это позволить».