Министр труда и социальных вопросов требует повышения прожиточного минимума

Министр труда и социальных вопросов Яна Малачова представила в правительство проект повышения прожиточного минимума на 380 крон (15 евро). Министр указывает, что необходимые для этого средства в размере 450 млн крон имеются в бюджете ее ведомства на 2019 г., и дальнейших выплат из государственного бюджета не потребуется. Согласно внесенному предложению, прожиточный минимум на отдельно проживающего взрослого увеличился бы до 3790 крон (148 евро), для людей, живущих семьей, на сумму от 190 (7,5 евро) до 350 крон (14 евро).

Проект был рассмотрен коалиционным правительством, однако решения по нему принято не было. Минфин ЧР считает, что предварительно необходимо установить правила по определению прожиточного минимума и проводить его повышение с 2020 г.