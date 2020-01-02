Министр труда и социальных вопросов ЧР об электронных больничных

В четверг, 2 января, на пресс-конференции министр труда и социальных вопросов Яна Малачова (от партии социал-демократов) заявила, что начало работы выдачи электронных больничных бюллетеней прошло без проблем и система полностью функционирует. По словам министра, с момента запуска программы, который состоялся 1 января, и до момента начала пресс-конференции социальное управление ЧР получило более 3000 электронных больничных.

Яна Малачова отметила все плюсы системы, в первую очередь то, что больным уже не надо будет ходить на работу или в социальные центры со справкой от врача, так как теперь она будет отправляться в электронном виде. Оформление электронного больничного, по словам министра, займет у врача не более минуты.