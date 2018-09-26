Министр труда готова повысить МРОТ на 47 евро

Невзирая на отсутствие единого мнения в рамках обсуждений в Совете правительства, профсоюзов и работодателей, Министр труда Чехии Яна Малачова заявила о намерении повысить МРОТ с 1 января 2019 года на 1200 крон (около 47 евро). Параметр минимального размера оплаты труда в Чехии в этом случае достигнет уровня 13 400 крон (523,4 евро).

Министр заявляет, что в ее случае речь идет о компромиссном решении, так как работодатели допускают возможность повышения МРОТ лишь на 800 крон (31,25 евро), а профсоюзы требуют увеличения на 1500 крон (58,6 евро). Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказывается в пользу роста на уровне 1000 крон (39 евро).