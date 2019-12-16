Министр труда будет добиваться повышения родительских пособий

Министр труда и социальных вопросов Яна Малачова сообщила о своем намерении обратиться к депутатам от социал-демократов и премьер-министру с призывом поддержать в парламенте проект Сената по повышению родительских пособий.
Ранее заместитель председателя движения ANO, председатель парламента Радек Вондрачек сообщил, что, по его мнению, депутаты правящей коалиции не поддержат проект Сената. В случае, если социал-демократы это сделают, они нарушат тем самым коалиционный договор.
Ранее парламент одобрил проект правительства, согласно которому дотации на рожденного ребенка были бы увеличены с 220 000 (около 8 625 евро) до 300 000 крон (11 764 евро). Сенат на прошлой неделе вернул проект для пересмотра, указав, что увеличение пособия должно распространяться и на родителей детей в возрасте до четырех лет, которые уже получили ранее полагающиеся дотации.
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