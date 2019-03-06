Министр сельского хозяйства Польши считает, что против польских продуктов в Чехии ведется целенаправленная кампания

Глава сельскохозяйственного ведомства Польши Ян Ардановский заявил о том, что в Чехии ведется целенаправленная кампания против поставок польского мяса. Он считает, что в стране имеют место попытки потеснить поставляемые на рынок польские продукты, обладающие, по его словам, хорошим соотношением цены и качества, что делает их популярными у чешских покупателей. Министр упомянул стремление Чешской Республики увеличить собственное сельскохозяйственное производство, чему могут мешать поставки из Польши. В интервью «Gazeta Polska» министр одновременно заявил, что одна из крупнейших чешских сельскохозяйственных перерабатывающих фирм принадлежит премьеру Чехии. Речь идет о концерне Agrofert.

В настоящее время Agrofert передан под опеку двух трастовых фондов и миллиардер Андрей Бабиш, также занимающий пост премьер-министра Чехии, официальным владельцем упомянутой компании не считается.