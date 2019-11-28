Министр сельского хозяйства ЧР досрочно завершил визит в Россию

Министр сельского хозяйства Мирослав Томан досрочно завершил свой рабочий визит в Россию. Причиной тому стал отказ местных властей разрешить чешской делегации вылететь из Москвы в Казань, в настоящее время министр и предприниматели возвращаются в Прагу. По словам Томана, действия российских властей заставляют задуматься о том, заинтересована ли российская сторона во взаимном сотрудничестве.

Деловой визит Мирослава Томана начался в понедельник и должен был продлиться до пятницы. Предполагалось, что в среду министр вылетит из Москвы в Казань для переговоров с представителями Татарстана, однако после десяти часов ожидания на вылет делегации был наложен запрет. «К сожалению, несмотря на предыдущие заверения, российская сторона не выполнила свои обязательства и не позволила нашему самолету вылететь в Казань», - говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства.

Как пояснил вице-премьер Ян Гамачек, отказ разрешить чешской делегации совершить перелет в Казань могло быть результатом ухудшения отношений между Москвой и Прагой. Гамачек сообщил журналистам, что Томан проинформировал его о досрочном завершении визита в среду, 28 ноября. Чешскому посольству, по его словам, не удалось решить административную проблему, связанную с перелетом, и делегации пришлось вернуться в ЧР.

Тот факт, что поездка была завершена досрочно было адекватным решением, подчеркнул Ян Гамачек и отметил, что сам сталкивался с подобными проблемами, которые удавалось разрешить в течение «нескольких часов». Поэтому данное событие можно рассматривать как сигнал о том, как российская сторона воспринимает отношения с Чехией, считает вице-премьер.