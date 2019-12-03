Министр регионального развития: Чехия будет защищаться до последнего

В сопроводительном письме к документу, подготовленному аудиторами ЕК в связи с подозрениями на конфликт интересов главы правительства Андрея Бабиша, Европейская комиссия призывает Чехию к ответной реакции. Именно поэтому Чешская Республика не считает заключение ЕК окончательным, заявила на пресс-конференции министр регионального развития Клара Досталова (ANO).
Досталова, по своим словам, не видит причины, почему «Чехии не защищаться до последнего дыхания». Правительство также рассматривает возможность обращения в Европейский судебный двор, заявила далее министр регионального развития. С текстом документа она лично не ознакомлена, так как на данном этапе он носит конфиденциальный характер.
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