Министр промышленности о плюсах и минусах ЕС

Ирина Ручкина
01-05-2019
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По словам министра промышленности Карела Гавличека, который вступил в должность во вторник, 30 апреля, если Евросоюз в ближайшие годы не изменится, то количество минусов от членства в этой организации превысит количество плюсов. Министр Гавличек отметил, что вступление в ЕС принесло Чехии много преимуществ, особенно финансовые субсидии и возможность путешествовать и учиться в любой точке Европы.

Однако министр подчеркнул, что Европейский Союз должен уважать независимость отдельных государств и дать им возможность отстаивать свою политику и развивать собственную экономику.

 
 
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