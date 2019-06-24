Министр промышленности и торговли Чехии выступает за скорейшую отмену антироссийских санкций

Глава Министерства промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек выступает за скорейшую отмену санкций, введенных Евросоюзом в отношении России. По данным издания Hospodářské noviny, министр заявил об этом в ходе недавней встречи с российским послом в Чехии Александром Змеевским.

«Мы, как Министерство, считаем санкции препятствием для торговли, однако будем действовать в рамках общеевропейского процесса», – сообщил изданию Карел Гавличек. «Чем раньше их (санкций) не будет, тем это лучше для местных предпринимателей», – добавил он.

При этом министр иностранных дел Чехии Томаш Першичек, со своей стороны, сообщил о том, что в отношении санкций сохраняется прежний курс. «Правительство не изменило своей позиции, и Европейский совет их продлил», – сообщил глава чешской дипломатии. На прошлой неделе президенты и премьер-министры стран — членов ЕС продлили еще на год экономические санкции, введенные в 2014 году после оккупации Россией Крымского полуострова. Санкции затрагивают банковскую, финансовую и энергетическую сферы. По мнению лидеров Евросоюза, Москва по-прежнему не соблюдает Минские мирные соглашения.