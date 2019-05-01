Министр промышленности и торговли Чехии прокомментировал участие компании Huawei в гостендере

Новый министр промышленности и торговли Карел Гавличек (от движения ANO) заявил, что ни один участник гостендера, включая китайскую технологическую компанию Huawei, не должны быть заранее исключены из программы на госзаказы, включая создание сети мобильной связи пятого поколения (5G). В поддержку корпорацией Huawei высказался также президент Чешской Республики Милош Земан во время своего визита в КНР.

Министр Гавличек отметил, что в данный момент его ведомство ведет переговоры со всеми компания, кто готов предложить услуги на соответствующем уровне. Конечное решение будет приниматься в зависимости от качества услуг отдельных участников тендера. Следует отметить, что технологиями компании Huawei пользуются не только все три чешские операторы мобильной связи, но и ряд государственных учреждений и компаний (например, министерство культуры или Чешское телевидение, которое пользуется сетевыми технологиями Huawei для хранения и архивации).