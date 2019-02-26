Mинистр промышленности и торговли Чехии открыла чешско-иорданский бизнес-форум

Mинистр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова открыла в Иордании чешско-иорданский бизнес-форум. Встреча предпринимателей приурочена к 20-й годовщине восхождения на трон короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими. Как сообщила глава чешского ведомства, открытие форума пришлось на дату, когда исполняется десять лет со дня визита Абдаллы II в Прагу, где иорданский король встретился с президентом ЧР того времени Вацлавом Клаусом.

Король Иордании побывал в Чешской Республике также в 2004 году. В прошлом году открылось прямое авиасообщение между Прагой и Амманом, что, как предполагается, будет способствовать и более интенсивному экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Министра промышленности и торговли ЧР сопровождает делегация предпринимателей в составе 13 человек, поездку которых организовал чешский Союз промышленности и торговли. Марта Новакова встретится в ходе нынешнего визита также с премьер-министром Иордании и председателем иорданской комиссии по вопросам ядерной энергетики.